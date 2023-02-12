عشائر عراقية تتبرأ من حواضن المخدرات وتعلن دعمها محاربة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز/ اعلنت عشائر ديالى، يوم الأحد، البراءة من "جرائم المخدرات"، مشددة على عدم إقحامها في الفصول العشائرية إلى جانب دعم جهود الاجهزة الامنية في محاربة "الإرهاب" والسلوكيات المنحرفة.

وقال محمد ماهر المجمعي، وهو أحد شيوخ العشائر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن المئات من عشائر ديالى عقدت اجتماعا هاما في اطراف قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة)، لبحث ملفات امنية واجتماعية أبرزها دعم قوات الأمن في محاربة الإرهاب والبراءة من المتورطين بجرائم المخدرات سواء المتاجرة أو التعاطي او الترويج الى جانب محاربة السلوكيات المنحرفة.

واكد المجمعي ان عشائر ديالى اتفقت على ميثاق دائم للتنسيق مع القيادات الامنية وعقد تجمعات دورية لبحث المستجدات والتحديات التي يواجهها المجتمع، مؤكدة دعمها لجهود محاربة السلوكيات المنحرفة والمحتويات الهابطة التي تحاول نشر الانحلال والتفكك المجتمعي.

وأضاف المجمعي، أن عشائر ديالى اكدت مرارا براءتها من العناصر الارهابية وعموم عصابات الجريمة المنظمة مهما كانت انتماءاتها، وضرورة إقرار سلطة الدولة والقانون الذي حصن ديالى من مشاكل اجتماعية وعشائرية جسيمة.