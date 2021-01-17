عشائر صلاح الدين تطالب بالكشف عن مصير أكثر من 3000 مفقود خلال احداث داعش

شفق نيوز/ طالبت عشائر في صلاح الدين يوم الاحد، الجهات الحكومية والدولية بالكشف عن مصير المفقودين والمقابر الجماعية التي خلفتها أحداث داعش.

وأبلغ وجهاء من عشائر متعددة لوكالة شفق نيوز؛ عن وجود أكثر من 3000 مغيب ومفقود خلال احداث داعش وحروب التحرير عام 2015 و2016 الى جانب وجود مقابر جماعية متعددة في المناطق والقرى النائية التي سيطر عليها تنظيم داعش في العام 2014.

بدوره؛ بين مدير مكتب حقوق الانسان في صلاح الدين ادريس العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ ان احصائية و اعداد المقابر الجماعية ضمن مسؤوليات مؤسسة الشهداء دائرة الشهداء والمتضررين وهي الجهة الرسمية المعنية بالملف.

واكد العيساوي؛ إجراء عدة كشوفات ميدانية لعدد من المقابر الجماعية خلال الأعوام الماضية بناءً على بلاغات؛ إلا أن عمليات الكشف توقفت عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وعن أعداد المفقودين والمغيبين اوضح العيساوي، قائلا "لا نملك احصائيات دقيقة عن المفقودين والمغيبين وتلقينا خلال عام 2020 والفترة القليلة التي سبقته أكثر من 200 بلاغ من ذوي المفقودين ونتعامل معها وفق الصلاحيات القانونية المخولين بها.

من ناحيته؛ كشف النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ عن اتفاق جرى مع نائب رئيس مجلس النواب لكشف مصير المفقودين واحصاء الاعداد الحقيقية للمفقودين.

وأعلن الجبارة عن خطة ومساع نيابية وعشائرية لاحصاء اعداد المفقودين والمغيبين في صلاح الدين والمحافظات المحررة لحسم هذا الملف الانساني الذي خلف تبعات ونكبات اجتماعية سيئة.

وقال الجبارة؛ إن "حسم ملف المفقودين يحظى باولوية لدى البرلمان العراقي ويولي اهتماما كبيرا"، مؤكدا ان "الجميع عازم على حسم مصير المفقودين وإعادة الحقوق لأهلها وانصاف جميع الضحايا".