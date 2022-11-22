عشائر صلاح الدين ترفض استثمار جامع تكريت وتطلق حملة مضادة

شفق نيوز/ رفضت عشائر في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، الاعمال التي بدأت في محيط جامع تكريت الكبير بعد قيام مستثمر بهدم الجدار الخارجي تمهيدا لمشروع استثماري.

وقال أحد منظمي حملة إعادة البناء، ماهر الناصري، لوكالة شفق نيوز، ان "حملة اجتماعية قادتها عشائر ورجال دين لاعادة بناء الجدار الخارجي لجامع تكريت بعد هدمه اليوم من قبل أحد المستثمرين بالاتفاق والتعاقد مع الوقف السني في صلاح الدين".

واضاف ان "هدم الجدار الخارجي للجامع يعد تحدياً لارادة أبناء صلاح الدين وتجاوزا على الصروح الدينية التي تمثل معتقدات لا يمكن المساس بها او طمسها، وفي حال عدم إيقاف اعمال الاستثمار والتجاوز على الجامع سيكون هناك تصعيد من قبل العشائر".

واكد الناصري ان "حملة واسعة بدأت لاعادة بناء الجدار الخارجي والتصدي لاي تجاوز يطال مقتربات او أجزاء الجامع"، داعيا الجهات المسؤولة الى الاستجابة للمطالب المشروع لاهالي صلاح الدين "وإيقاف تجاوزات صارخة تطال المعالم الدينية وارث المحافظة التاريخي".

واثار ملف استثمار محيط ومقتربات واراضي جامع تكريت الكبير جدلا في عموم محافظة صلاح الدين، فيما أبدت جهات دينية ومجلس شيوخ المحافظة رفضها استثماره وعدته "محواً لدور العبادة".

وكان ديوان الوقف السني في المحافظة طرح مشروع استثمار في محيط وارض جامع تكريت الكبير ما عده الأهالي والطبقات الاجتماعية والدينية محو لمعالم تكريت والمحافظة وارثهما الحضاري والديني.