عشائر ديالى تضع مقررات صارمة للحوادث المرورية وجرائم المخدرات والابتزاز الالكتروني

شفق نيوز/ وضعت عشائر محافظة ديالى، يوم الإثنين، مقررات صارمة حيال الحوادث المرورية وجرائم المخدرات والابتزاز الإلكتروني والتعاملات المالية الربوية.

وقال مراسل شفق نيوز في ديالى، إن عشائر المحافظة أقامت تجمعاً كبيراً في قضاء الخالص بإشراف مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية/ محافظة ديالى وبحضور العشرات من رؤساء ووجهاء العشائر في المحافظة وأقرت خطوط عمل للتعامل مع المشاكل والملفات الاجتماعية التي تهدد الامن الاجتماعي.

وقررت العشائر ان يكون فصل الابتزاز الالكتروني والتشهير والاساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمبالغ مادية عالية تصل الى خمسين مليون دينار عراقي كعقوبة رادعة للحد من هذه الجرائم غير ان هذه المبالغ غير ثابتة قد تزيد عنها او تنقص عنها حسب نوع الجريمة (لكنها وضعت كقانون عرفي في محافظة ديالى).

كما اقرت، "الاعتماد على نسبة المخططات المرورية في فصول حوادث القضاء والقدر وتجريم الدكات العشائرية وعدم تدخل شيوخ العشائر في قضايا التعامل الربوي ( الفايز ) والتي تعتبر اليوم من أخطر الآفات على المجتمع، وترك هكذا قضايا للقضاء العراقي حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف".

وامتد الاتفاق والمقررات الى مضاعفة عقوبات الهارب من محل الحادث بعقوبات صارمة تصل الى حدّ مضاعفة الفصول العشائرية للحد من هذه الحالات غير الانسانية ( الذين يتسببون بحوادث مرورية او حالات الدهس ويهربون من موقع الحادث تاركين بذلك المصاب بين الحياة والموت ).

وأكدت مقررات العشائر على "إنصاف المسعف والمنقذ من جراء الحوادث المرورية وغيرها وذلك لحماية المسعف من المساءلة القانونية بعد التأكد من ذلك ومن اجل عدم قطع سبيل المعروف في مساعدة المصابين والبراءة من اي شخص يروج او يتعامل مع تجار المخدرات وعدم التوسط لهم".

وبرزت في ديالى ومحافظات عدة استغلال الفصول العشائرية "الديات" في الحوادث المرورية باعراف عشائرية تحت وطأة التهديدات الى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الكثير من الأشخاص بمختلف شرائحهم لاجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة ومساومتهم باساليب مرفوضة.