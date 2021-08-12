عشائر بمحافظتين تعلن النفير العام لتحرير مختطفين: سنقتحم جبال مخمور

شفق نيوز/ اعلنت عشائر في محافظتي نينوى صلاح الدين، يوم الخميس، النفير العام والاستعداد لشن هجوم واسع لتحرير مختطفين في جبال مخمور عند حدود اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشائر الجبور وشمر في ناحية القيارة وقضاء الشرقاط اعلنوا النفير العام للهجوم على جبل مخمور واقتحامه وتحرير مختطفين من قبل عناصر داعش قبل اسابيع بكمين عند حدود مخمور – نينوى.

وأمهلت العشائر، الاجهزة الامنية مدة زمنية لاقتحام جبل مخمور وتحرير المختطفين، وبخلاف ذلك ستقتحم العشائر الجبل لتحرير ابناءها، مؤكدين توافد مقاتلين من ابناء العشائر من المحافظات الاخرى للمشاركة في معركة تحرير المختطفين.

واختطف تنظيم "داعش" قبل اسابيع عدداً من المدنيين بنقطة تفتيش وهمية بين حدود نينوى وكوردستان قرب جبل مخمور وهاجمت عدة عجلات واسفر الهجوم عن مقتل واصابة اكثر من 10 مدنيين واختطاف اخرين الى جهة مجهولة.