عشائر بابل للزيدي: اضرب الفساد بيد من حديد ونحن خلفك

شفق نيوز- بابل

أكد المجلس المركزي لشيوخ وسادات ووجهاء محافظة بابل، مساء الأحد، دعمه لحملة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، داعياً إياه إلى ضرب الفساد بيد من حديد.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نحن شيوخ وسادات ووجهاء المجلس المركزي لشيوخ وسادات محافظة بابل الموحد نساند ونؤيد الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي منذ تسلمه منصبه بتأييد واسع من الفعاليات المجتمعية والعشائرية والسياسية".

وأضاف: "خاصة حملة الاعتقالات التي جرت فجر اليوم لا سيما بعد الإجراءات الصارمة وتشكيل (المجلس السيادي الأعلى للنزاهة) وملاحقة كبار المسؤولين المتورطين باختلاس المليارات وتلقي الرشاوي".

وختم المجلس مخاطباً الزيدي: "اضرب بيد من حديد ونحن خلفك".

وكانت قوات أمنية مشتركة في العاصمة العراقية بغداد، قد باشرت منذ فجر اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.