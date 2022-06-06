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عشائر المثنى تقطع طريقا رئيساً احتجاجاً على عدم شمول مناطقهم بالموسم الزراعي

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-06T07:00:52+0000
عشائر المثنى تقطع طريقا رئيساً احتجاجاً على عدم شمول مناطقهم بالموسم الزراعي

شفق نيوز/ نظم العشرات في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تظاهرة كبيرة احتجاجاً على قرارات عدم شمول المحافظة بالموسم الزراعي المقبل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من ابناء العشائر في المثنى قطعوا، صباح اليوم، الطريق الرئيسي الرابط بين مركز المحافظة ومدينة الرميثة شمالاً، بسبب عدم شمول المحافظة بالموسم الزراعي الصيفي المقبل، اضافة لشحة المياه في مناطقهم.

 وبين مراسلنا، ان المحتجين لوحوا بالاعتصام واتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم استجابة الحكومتين المحلية والمركزية لمطالبهم، وهي اعادة النظر بقرارات الزراعة في الموسم الصيفي.

وفي وقت سابق، توقعت الحكومة المحلية في المثنى، حدوث أزمة مائية خانقة في المحافظة خلال الاشهر المقبلة، واعتبرت أن الوضع المائي الحالي "جيد" بسبب عدم وجود موسم زراعي.

 

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