عسلية "أيام زمان" تزين فرحة العيد لأطفال الحلّة (صور)

شفق نيوز/ بين جدران متجره العتيق، ما يزال الحاج علي، البالغ من العمر 60 عاماً، يحرك أصابعه داخل تخت خشبي مفروش بالطحين، ليشكل فيه أشكالاً هندسية يملؤها بعسل ملون بصبغات تجذب أعين الأطفال الذين يتجمعون حول متجره لشراء عسلية "أيام زمان"، في سوق الحلة القديم.

ويقوم الحاج علي بصناعة الحلوى القديمة بمتجره في سوق الحلة القديم وسط محافظة بابل العراقية، والذي أطلق عليه اسم (أبو العسل.. أيام زمان) وفي تلك الجملة تمسك بالماضي وتذكير دائم بحلوى "أيام زمان" البسيطة واللذيذة.

ويبيع الحاج علي، الحلوى على زبائنه الأطفال في عيد الأضحى، بعد أن يزينها بألوان جميلة وأشكال بسيطة مثل دوائر ومربعات ونجوم وقلوب حب.

تصوير: كرار جبار