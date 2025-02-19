"عسكرة للحرم الجامعي".. مهرجان للحشد الشعبي داخل جامعة الموصل يثير الجدل

شفق نيوز/ أثارت فعالية للحشد الشعبي داخل جامعة الموصل في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، موجة انتقادات واسعة، فيما وصف ناشطون الفعالية بأنها "عسكرة" للحرم الجامعي و"تهدد" الاستقلالية الأكاديمية للجامعة.

وقال الناشط الموصلي، محمد عباس، إن "تدخل الأحزاب السياسية في الجامعة يشكل تهديداً للعملية التعليمية"، محذراً من أن "استغلال المؤسسة التعليمية لأغراض سياسية وانتخابية سيؤثر بشكل سلبي على سمعتها وجودة التعليم فيها".

واعتبر عباس في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "هذا يعد مؤشراً خطيراً على التوجهات المستقبلية للجامعة ويفرض ضرورة ضمان استقلاليتها وحمايتها من أي تدخلات خارجية".

إلى ذلك، طالب الناشط الموصلي، سعد عامر، بضرورة "إبعاد جامعة الموصل عن المظاهر العسكرية داخل الحرم الجامعي"، مشدداً على أن "هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم".

وأكد عامر لوكالة شفق نيوز، أن "الحفاظ على استقلالية الجامعة يعد أمراً أساسياً لتقديم بيئة أكاديمية آمنة تسهم في تطوير التعليم العالي في المنطقة".

وأضاف، أن "جامعة الموصل تحتاج إلى أن تبقى بعيدة عن الصراعات العسكرية أو السياسية لضمان مستوى أكاديمي رفيع، بعيد عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد سمعتها كإحدى أعرق الجامعات العراقية".

وأقيم في المسرح الكبير بجامعة الموصل في وقت سابق من اليوم، فعاليات المؤتمر المركزي الموسوم "الحشد الشعبي... تاريخ ونضال وتضحيات"، بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة الحشد الشعبي.

وقالت جامعة الموصل في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة لافتة، نظمت جامعة الموصل اليوم المؤتمر المركزي الموسوم (الحـشد الشعبي… تاريخ ونضال وتضحيات) في المسرح الكبير بالجامعة، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي".

وقد تم الإعلان عن انطلاق المؤتمر عبر الموقع الرسمي للجامعة، حيث نوهت الجامعة إلى دورها في استضافة هذا "الحدث الوطني المهم".