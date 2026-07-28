عزل مدير عام في الكهرباء وتغييرات إدارية تطال النفط والنقل

شفق نيوز- بغداد

شهدت مؤسسات حكومية عراقية، يوم الثلاثاء، سلسلة تغييرات إدارية شملت وزارات الكهرباء والنفط والنقل، تضمنت قرارات بالعزل والإعفاء والتكليف بمناصب إدارية.

وأظهرت وثائق صادرة عن وزارة الكهرباء فرض عقوبة العزل من الوظيفة بحق المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط، علاء سمير، ومدير مكتبه، على خلفية اتهامهما بتمشية معاملات مشتريات مزورة من خلال توجيهاتهما وعلمهما، من خلال لقاءات قيل إنها كانت تعقد داخل منزل في منطقة المنصور ببغداد، إضافة إلى معاقبة عدد من مديري الأقسام بتهمة تنظيم معاملات وهمية مزورة.

وطالت عقوبة العزل كل من أحمد منير راشد/ مدير مكتب المدير العام، ومروج علاء الدين/ مدير المالية السابقة، ومحمود عبد الله محمد/ مدير المالية الحالي، وعدي علي ذياب / مسؤول شعبة حسابات المخازن، أحمد سعدي إسماعيل/ مسؤول شعبة المتابعة والبريد في مكتب المدير العام، وعلي عبد الحسين مهدي وكيل مدير قسم الشؤون الفنية، ومصطفى طه ياسين / مدير قسم المخازن السابق، وإياد فليح نصيف / مدير قسم الرقابة الداخلية.

كما أصدرت شركة توزيع كهرباء بغداد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء تكليف محسن فنجان سلطان من منصبه معاوناً لمدير الشركة، لمخالفته شروط الوصف الوظيفي.

وفي وزارة النفط، قررت شركة المشاريع النفطية تنسيب منتصر كاظم حالوب، معاون مدير عام شركة مصافي الجنوب، إلى شركة المشاريع النفطية، وتكليفه بمنصب معاون المدير العام للهيئات الجغرافية، مع إعفاء هدير جلوب موزان من منصب معاون المدير العام، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وفي وزارة النقل، أظهرت وثيقة صدور أمر ديواني عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بتعيين علاء عبد الحسن مديراً عاماً للشركة العامة لموانئ العراق.