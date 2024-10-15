عريس يقضي ليلة عرسه مع شقيقه بالاعتقال في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، مساء يوم الثلاثاء، ان الشرطة القت القبض على عريس وشقيقه بسبب سيل من العيارات النارية التي أطلقها المحتفلون احتفالا بالعرس جنوب شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عرساً أقيم في حي بنجا علي الواقعة جنوب كركوك، حيث قام أقارب العريس بإطلاق سيل من الاطلاقات النارية بمناسبة زفاف قريب لهم حيث كانت أصوات الموسيقى والطلقات النارية تتعالى من الحفل".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من شرطة النجدة تحركت لموقع الإطلاق الناري ظنا منها بان هناك خرقا امنيا، وبعد التحقق تبين أن هناك احتفالا زفاف وقامت الشرطة باعتقال العريس وشقيقه"، لافتاً إلى أنه "سوف يطلق سراحه بعد أخذ تعهد منه ومن مطلقي العيارات النارية بعدم تكرار إطلاق النار في المناسبات".

وفي السياق أكد المصدر أن" شخصاً ملثما اعتدى على مدني ضربا بالة حادثة كادت تؤدي الى مقتل شاب بعمر 13 عاما حيث قام الشخص بتسليب الشاب دراجة هوائية تعمل بالبطاريات بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حيث هرب الشخص الى جهة مجهولة بعد الاعتداء و السرقة".