"عركة حمايات".. خلاف يتطور لإشهار الاسلحة داخل مجلس محافظة نينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس محافظة نينوى اليوم الأحد، عن حدوث خلافٍ تطور إلى مشاجرة بين حمايات المجلس داخل اروقة المجلس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "خلافاً نشب بين حمايات رئاسة مجلس محافظة نينوى وحمايات عضو في المجلس على خلفية مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بين الحمايات داخل بناية المجلس"

وأوضح المصدر؛ أن المشاجرة "نشبت بين حمايات رئاسة المجلس وحماية عضو المجلس محمد عارف الشبكي عندما منعوا من الدخول الى المجلس باسلحتهم الأمر الذي تطور ووصل الى اشهار الاسلحة بين الطرفين"، الامر الذي قلل المجلس من أهميته.

وتابع المصدر أن "هذا الخلاف لم يكن الاول وانما سبقه قبل يومين خلاف مشابه لعضو مجلس آخر حين حاول أفراد حمايته الدخول بنفس الطريقة".

وبين المصدر ان "جهات أمنية تدخلت بالامر لإنهاء الخلاف".

من جانبه؛ قلل مكتب رئيس مجلس محافظة نينوى من الحادثة وأكد في تصريح لشفق نيوز ان "الامر كان بسيطاً وتم حله في ساعتها بسبب خلاف على طريقة دخول الحمايات والتي سبق لرئاسة المجلس ان حددت هذا الشي وطلبت الدخول عبر بوابة معينة وليس غيرها".