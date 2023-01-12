عرب الجنسية.. مصرع وإصابة 3 أشخاص من مشجعي كأس خليجي 25

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 3 اشخاص من الجنسية العمانية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة على الخط السريع الدولي تابعة الى شخص من دولة عمان انقلبت قرب مطعم آسيا على الطريق ذاته غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واضاف، ان " الحادث أدى لمصرع شخص واصابة 2 آخرين بجروح خطرة"، مشيراً إلى أن "المتوفي والمصابين هم من الجنسية العمانية وكانوا من مشجعي خليجي 25 في البصرة".