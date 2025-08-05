"عربي" يحمي تركمانياً من اعتداء مجهولين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أقدم رجل عربي من سكان الحي العسكري في كركوك، يوم الثلاثاء، على حماية مواطن تركماني لجأ إلى منزله طلباً للأمان، بعد تعرضه للتهديد من قبل مجهولين.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً تركمانياً لجأ إلى منزل أحد المواطنين العرب في الحي العسكري، بعد تعرضه لملاحقة من قبل مجهولين، فاستقبله صاحب المنزل بكل شهامة ورفض تسليمه رغم التهديدات".

وأضاف المصدر أن "صاحب المنزل تعرض للضرب من قبل المهاجمين أثناء محاولته منع الاعتداء، ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الحادث أثار ردود فعل واسعة في المنطقة، وسط إشادة بتصرف المواطن العربي وشجاعته في الدفاع عن التركماني الذي طلب الحماية".

وتابع المصدر: "باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق في الحادث لتحديد هوية المعتدين والبحث عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".