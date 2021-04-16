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عراقي يمثل أمام محكمة في برلين يقول: الله أرسل ملك الموت لتوجيهه بقتل الألمان

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-16T09:05:17+0000
عراقي يمثل أمام محكمة في برلين يقول: الله أرسل ملك الموت لتوجيهه بقتل الألمان

شفق نيوز/ مثل عراقي كان قد أودع مصحّة نفسية بعد توقيفه، أمام محكمة في برلين أمس الخميس بتهمة التسبب في آب/ أغسطس الماضي بحوادث سير لها "دوافع إسلامية".

والعراقي الذي أُعلن أن اسمه سرمد ا، رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به إنما تعذّر ترحيله، وهو يواجه ثلاث تهم بالشروع بالقتل.

وورد في اللائحة الاتهامية أن سرمد ا. إما غير مسؤول على الإطلاق عن تصرفاته، وإما مسؤول جزئيا عنها، وطالب الادعاء باعتقاله بشكل دائم في مستشفى للأمراض النفسية.

ويُشتبه أن العراقي الثلاثيني تعمد صدم سيارات ودراجات نارية عدة على طريق سريع يعبر برلين، وتسبب بإصابة بالغة لثلاثة أشخاص في 18 آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب اللائحة الاتهامية التي تُليت لدى افتتاح جلسات المحاكمة، كان سرمد ا. تحت تأثير "هذيان ديني مرضي"، وهو قال إن "الله أرسل ملاك الموت لتوجيهه".

وغداة توقيفه قرر قاض إيداعه مصحة نفسية. وكانت الشرطة والنيابة العامة قد أشارتا سابقا إلى "مؤشرات لعدم استقرار نفسي".

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أنه سبق ان أودع مؤقتا مصحة نفسية واعتبرته محكمة في برلين غير مسؤول جزئيا عن تصرفاته إثر حادثة وقعت أمام مركز لإيواء طالبي اللجوء.

وأشار المحققون الذين استجوبوه إلى وجود "دافع ديني وإسلامي"، لكنّهم لم يتوصلوا إلى عناصر تفيد بانضمامه إلى منظمة إرهابية.

ولم تكلَّف نيابة مكافحة الإرهاب في كارلسروهي القضية.

وكان المتّهم قد هتف "الله أكبر" عندما ترجّل من سيارته إثر اصطدام أجبره على التوقف.

ثم عمد إلى فرش سجادة الصلاة على قارعة الطريق وهتف بالعربية "كل نفس ذائقة الموت"، قبل ان يتمكّن شرطي يتحدّث العربية من توقيفه.

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