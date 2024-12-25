عراقي يصطدم بأفعى عملاقة داخل "دشبول" سيارته في كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ تفاجأ مواطن من أهالي كركوك، اليوم الأربعاء، بوجود أفعى بطول أربعة أمتار داخل سيارته، حيث استقرت في مكان جهاز "الراديو" بـ"دشبول" السيارة.

وقال محمود أحمد، أحد سكان كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الأفعى فاجأت صاحب السيارة عندما كانت السيارة قيد التشغيل، حيث لم يلاحظ وجودها أثناء تشغيل السيارة والسير بها، ولكن عند مسافة معينة، سمع صوت حركة وجسم غريب أجبره على التوقف".

وأضاف أحمد: "عندما توقف السائق، شاهد جزءاً من جسم الأفعى وظن في البداية أنها حيوان صغير داخل السيارة، وعند سحب الجزء الذي كان يظهر من الأفعى من مكان جهاز الراديو، بدأ بالسحب حتى ظهرت الأفعى بالكامل"، مضيفا "من شدة الخوف، انسحب صاحب السيارة، وتدخل المواطنون لمساعدته."

وتابع: "تمكن أحد الأشخاص من إخراج الأفعى من داخل السيارة، ونقلها إلى حاوية صغيرة."

من جانبه، أكد المتخصص في تربية الأفاعي، حسن عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، أن "الأفعى التي تم العثور عليها كانت كبيرة وخطيرة، مبينا أن الأفاعي عادةً تزحف مع بداية البرد نحو الثقوب داخل الأرض، حيث تتجمع في مجموعات قد تصل أحياناً إلى مئات الأفاعي في جحر واحد، ويسمى مكان التجمّع عادةً بالمشتى.

وأضاف عبد الجبار، أن "بعض الأفاعي يمكن العثور عليها في الشقوق الصخرية الضيقة أو في جحور الحيوانات التي هجرتها، أو تحت أكوام الأخشاب، أو بين ثقوب الأشجار، وحتى داخل السيارات التي قد تكون مكاناً جيداً للاختباء، موضحا أن ما حدث في سيارة كركوك قد يكون بسبب خروج الأفعى من مكان سباتها ودخولها السيارة.