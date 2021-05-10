عراقي يسلم حماية الآثار والتراث 54 قطعه أثرية و33 مسكوكة

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة النجف، يوم الاثنين، تسلم قسم حماية الآثار والتراث بالمحافظة 54 قطعه أثرية و33 مسكوكة، من قبل أحد المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم حماية شرطة الآثار، وبالبتنسيق مع مفتشية آثار محافظة النجف، وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم توجهت إلى قضاء المشخاب ولقاء أحد المواطنين الذي بلّغ عن عثوره على قطع أثريه عددها 54 متنوعة الاشكال منها نحاسية وخزفيه حيث يدل هذا العمل مدى التعاون المستمر بين المواطنين وقسم حماية الاثار في شرطة النجف".

وأهابت بالمواطنين عند العثور على قطع أثرية، "الاتصال بالخط الساخن 104 والإبلاغ عن وجودها".