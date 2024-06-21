عراقيون يهددون بقطع طريق دولي والإطاحة بـ"رؤوس وكراسي" احتجاجاً على تردي الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز/ هدد محتجون من قضاء الخالص شمالي ديالى، يوم الجمعة، بقطع طريق دولي يمر بالمدينة والإطاحة "برؤوس وكراسي" في حال عدم حلّ مشكلة تردي واقع الكهرباء في مناطقهم.

وقال عمار السلامي، وهو رجل دين وأحد منظمي الاحتجاج، في بيان ألقاه في الوقفة الاحتجاجية بمركز القضاء، حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "مركز قضاء الخالص وجميع القرى يوصلون رسالة استنكارية خلال ساعات الظهيرة هذه بأنهم سيجتمعون للتظاهر وقطع طريق بغداد-كركوك إذا لم يوضع حل لمشكلة الكهرباء، خصوصاً في الخالص فأوضاع القضاء متردية على مختلف الصعد".

وأضاف "هذه رسالة استنكارية فما يجري هو إساءة لمدينة الخالص ولتضحياتها التي كانت سبباً في جلوس المسؤولين على كراسيهم"، مهدداً بأنه "إذا لم يتم حلّ مشكلة تردي واقع الكهرباء سنخرج بتظاهرة عارمة تسقط فيها الرؤوس والكراسي التي يجلسون عليها".

وأشار السلامي إلى أن "مطالب أهالي الخالص هي إلغاء ساعة التصفير وزيادة حصة الخالص من 100 إلى 130 ميغاواط، ومتابعة موظفيّ محطات توزيع الكهرباء المسؤولين عن القطع المبرمج غير المنصف للتيار الكهربائي، ومعالجة سوء الخدمات".