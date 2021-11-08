عراقيون يشكون ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار الطحين

شفق نيوز/ شكا عدد من أصحاب المخابز في محافظة النجف، يوم الإثنين، من ارتفاع غير مسبوق في اسعار اكياس الطحين.

وقال المواطن أحمد أحد أصحاب المخابز في المحافظة لوكالة شفق نيوز، إن "الأسعار ارتفعت من 17 الى 45 الف دينار وبالتالي لا يمتلك صاحب المخبز المقدرة على شراء الطحين واستمرار العمل".

وذكر أن "هناك عمالاً ولديهم عوائل يعتاشون على هذه المخابز من خلال العمل فيها"، داعياً الجهات المعنية الى أن "تجد حلاً لهذه المشكلة".

الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد حدد لوكالة شفق نيوز، أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطحين ومنها "عدم الدعم الكافي للمزارع العراقي، وعدم استغلال زراعة الديم في الأراضي الواسعة التي يمتلكها العراق".

واضاف ان "هناك مشكلة أكبر وهي اعتماد السوق على المستورد من مادة الطحين وغياب السلطة القانونية والسلطات الرقابية إضافة إلى مشكلة المياه في البلد".

وشدد عيد على ضرورة أن "توفر الدولة العديد من الحلول المناسبة وفي مقدمتها العمل على قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتوفير الدعم الكامل المزارعين واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة".

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حلولا اتخذت من قبل وزارة التجارة ومنها دعم اصحاب الافران والمخابز من خلال استلام مادة الطحين عبر الوزارة".