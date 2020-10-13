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عراقيون يدعون أنهم دبلوماسيون يدخلون ألمانيا طلباً للجوء

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-13T07:21:46+0000
عراقيون يدعون أنهم دبلوماسيون يدخلون ألمانيا طلباً للجوء

شفق نيوز/ قالت الشرطة الألمانية، إن لاجئين عراقيين تنكروا بصفة دبلوماسيين هبطوا بطائرة خاصة في مطار ميونيخ الدولي.

وحطت في مطار ميونيخ يوم الجمعة الماضي، طائرة خاصة على متنها 4 أشخاص، رجل يبلغ من العمر 49 عاما وزوجته 44 عاما، وطفلان يبلغان من العمر 12 و7 سنوات من العراق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

واستعملت العائلة المتنكرة طائرة خاصة من اسطنبول إلى ميونيخ على طريقة رجال الأعمال والدبلوماسيين، حيث تلقى المهرب الذي ساعدهم حوالي 60 ألف يورو مقابل خدماته.

وما أثار شك شرطة الحدود الألمانية، أن أفراد الأسرة قدموا أنفسهم كدبلوماسيين لكنهم لا يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية. وبعد أن تم فحص وثائق السفر وهوياتهم، اكتشفت الشرطة أن كل شيء مزور.

على إثر ذلك، تم تحويلهم إلى أحد مراكز الاستقبال الأولي في ولاية بافاريا، والتحقيقات جارية معهم لمعرفة من سهل لهم عملية الهروب إلى مطار ميونيخ.

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