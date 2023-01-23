عراقيون يحتجون أمام السفارة السويدية في بغداد وتبادل رمي الحجارة بين المتظاهرين وقوات الأمن (فيديو)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العراقيين أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد، يوم الاثنين، احتجاجاً على حرق "القرآن الكريم" في إحدى المدن السويدية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية في شارع السعدون وسط بغداد، التي طوقتها قوات حفظ النظام المكلفة بحماية السفارة.

وبين أن احتكاكاً حصل بين المتظاهرين والقوات الأمنية وجرى تبادل رمي الحجارة وقناني الماء بين الطرفين.وكانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، قد أعربت أمس الأحد، عن إدانة واستنكار العراق الشديدين، لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف أمام سفارة جُمْهُوريَّة تركيا في ستوكهولم.

وأدانت دول عربية أخرى بينها قطر والإمارات والسعودية ومصر، فضلاً عن دولة مسلمة كإيران وتركيا، ما أقدم عليه أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.