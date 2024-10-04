عراقيون يجددون التظاهرات المنددة بالحرب على لبنان وغزة وسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من العراقيين، يوم الجمعة، للتنديد بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وجنوب لبنان، وكذلك باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المواطنين تجمعوا في ساحة الحسنين "فلكة الطابقين" والطريق المؤدي للمنطقة الخضراء في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأشار إلى أن المحتجين نددوا أيضاً باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، وأكدوا دعمهم للشعبين اللبناني والفلسطيني.

يشار إلى أنه منذ بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على جنوب لبنان مستهدفاً حزب الله الشهر الماضي، نظم المئات من العراقيين تظاهرات ووقفات احتجاجية لإدانة الحرب، وتجددت التظاهرات عقب قيام إسرائيل باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بضربة جوية عنيفة استهدفت المقر الرئيسي للحزب والذي كان نصرالله يتواجد فيها مع عدد من قادة الحزب في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.