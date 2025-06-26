عراقيون يتفاجأون برسالة على هواتفهم من موقع "عالي الخطورة"

شفق نيوز – بغداد

حذر فريق تقني عراقي، يوم الخميس، من رسائل نصية تفاجأ بها عدد كبير من الأشخاص تحمل معلومات مبهمة، وبينما أكد أن هذا الموقع الإلكتروني المرفق في الرسالة يقع على خادم في موقع "عالي الخطورة" للاحتيال والفساد، شدد على ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الرسائل.

وبحسب "التقنية من أجل السلام" وهي منظمة غير حكومية‏ تعمل على مكافحة الأخبار المضللة، فقد ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ‏"عدداً كبيراً من الأشخاص تفاجأ بوصول رسائل نصية إلى أرقام هواتفهم الشخصية، من أرقام أجنبية، تحمل معلومات مبهمة تتضمن (رقم الحساب الجديد، الرقم السري، الرصيد، ورابطاً لموقع إلكتروني)، وتختتم بعبارة (يرجى حفظه)".

وأوضحت، أن "هذه الرسالة احتيالية، حيث يستخدم الموقع الوهمي أسلوب التصيد للإيقاع بالضحايا".

وأشار البيان، إلى أن "فريق التقنية من أجل السلام، تحقق من الموقع الإلكتروني المرفق في الرسالة، وتبين أنه موقع وهمي يستخدم في عمليات التصيد الإلكتروني، وقد صنفته عدة منصات متخصصة في تحليل الروابط والملفات على أنه غير آمن".

وأضاف، أن "التقرير المفصل الصادر عن موقع Scamadviser الشهير أظهر أن مالك الموقع مجهول ومخفي الهوية، وأن الموقع تم تسجيله بتاريخ 24 نيسان/ أبريل 2025، ويتبقى شهران على انتهاء استضافة الموقع".

كما كشف التقرير، بحسب البيان، أن "هذا الموقع يقع على خادم في موقع عالي الخطورة، وأن هناك مواقع مشبوهة أخرى مستضافة على نفس الخادم، وتعد المواقع عالية الخطورة تلك التي حدّدها الاتحاد المصرفي الدولي باعتبارها مواقع ذات مستوى عالٍ من الاحتيال والفساد".

وتابع البيان، أن "فريقنا قام بعد ذلك، بالدخول إلى الموقع الوهمي والتسجيل باستخدام معلومات الحساب المرفقة في الرسالة الاحتيالية، وتبين أن الموقع يدعي تقديم خدمات الاستثمار في العملات الرقمية، وأن الحساب يتضمن زوراً مبلغاً مالياً يستخدم لإيهام الأفراد وسرقة أموالهم، بحجة عدم إمكانية سحب المبلغ المزعوم إلا بعد دفعهم مبلغاً معيناً".

وحذرت "التقنية من أجل السلام" في الختام "من التعامل مع مثل هذه الرسائل الاحتيالية، وندعو إلى تجنب المواقع والتطبيقات الوهمية التي تدّعي زوراً التداول والاستثمار في العملات الرقمية".