عراقيون عالقون في لبنان يناشدون عبر شفق نيوز: أنقذونا قبل القصف (فيديو)

شفق نيوز/ ناشد العديد من العراقيين العالقين في لبنان، يوم الاثنين، السلطات العراقية بالتدخل الفوري من أجل إجلائهم، مؤكدين أن السفارة العراقية لدى بيروت لم تفتح أبوابها لهم.

وقال احد المواطنين العراقيين العالقين في لبنان، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من العائلات العراقية تجمعت اليوم، امام مبنى السفارة العراقية في لبنان من أجل ايجاد حل سريعة لإخراجهم من لبنان في ظل غلق الأجواء امام حركة الطيران".

وأشار إلى عدم وجود أي متابعة أو اهتمام من قبل السفارة للعراقيين العالقين على عكس باقي السفارات التي امنت خروج مواطنيها من لبنان بشكل فوري"، مبيناً أن "أمن السفارة أبلغهم بعدم وجود أي حلول لهم وهم بانتظار الأوامر من حكومة بغداد".

وأضاف أن "الوضع الأمني خطير جداً وأغلب الموجودين من العراقيين قدموا إلى لبنان من أجل العلاج والآن هم غير قادرين على العودة لبلادهم"، مبيناً أن "هناك مخاوف كبيرة من تعرضهم لقصف إسرائيلي في لبنان".

في المقابل، دعت السلطات العراقية المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج أو العالقين في عدد من الدول إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية العراقية، وذلك لغرض الحصول على التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة المطلوبة.

وبحسب بيان صادر عن سلطة الطيران المدني، ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه على جميع المواطنين استخدام أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارات والقنصليات العراقية، حيث تعمل فرق العمل بشكل متواصل لتقديم الدعم اللازم في الحالات الطارئة.