عراقيون عالقون بمطار خميني في ايران منذ أكثر من 10 ساعات

شفق نيوز/ افاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بأن العشرات من المسافرين العراقيين عالقين بمطار خميني الدولي.

وذكر شهود العيان لوكالة شفق نيوز، ان "العشرات من المسافرين العراقيين عالقين في مطار الخميني الدولي بإيران منذ أكثر من 10 ساعات، لاسباب مجهولة".

وبين الشهود، ان "المسافرين طالبوا الخارجية العراقية والسفارة العراقية في طهران بالتدخل وتأمين عودتهم إلى وطنهم خاصة وانهم دفعوا الاف الدولارات لشركة الطيران (إيران إير)، التي ترفض إصدار أي توضيح".

واشار الشهود إلى ان "الرحلة تأجلت أكثر من أربع مرات عن موعدها المحدد".