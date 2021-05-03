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"عذّبَ إمام جامع حتى الموت".. محاكمة ضابط بالجيش العراقي وطرده من الخدمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-03T07:38:25+0000
"عذّبَ إمام جامع حتى الموت".. محاكمة ضابط بالجيش العراقي وطرده من الخدمة

شفق نيوز/ أوضح القضاء العراقي، يوم الاثنين، بشأن ما تم تداوله عن محاكمة ضابط بالجيش وطرده من الخدمة لقيامه بقتل عنصر بتنظيم داعش، مؤكدا أن الحقيقة خلاف ذلك.

وذكر القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين آخرين وفق أحكام المادة 410 من قانون العقوبات، عن جريمة (الضرب المفضي الى موت) والحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد".

وأضاف أن "حيثيات الحكم تتلخص بأن المدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى، دون مذكرة قبض أو قرار تفتيش واقتياده إلى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته".

وبين القضاء، أن "المجلس التحقيقي الذي أجرته قيادة الفرقة عشرين بالجيش العراقي، أثبت مقصرية الضابط، إضافة إلى تقرير الطب العدلي الذي أكد كذلك تعرض إمام الجامع الى التعذيب"، لافتا إلى أن "الحكم على الضابط لم يكتسب درجة البتات لوقوع الطعن التمييزي عليه".

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