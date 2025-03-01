عدسة شفق نيوز توثق هلال رمضان قرب مئذنة القاسم (صور)

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء السبت، رؤية هلال شهر رمضان قرب مئذنة مرقد القاسم نجل (الإمام موسى الكاظم عليهم السلام) في جنوب محافظة بابل وسط العراق.

ويستعد العراقيون منذ أيام لاستقبال الشهر الكريم من خلال شراء المواد الغذائية والزينة الرمضانية التقليدية، فيما تجري السلطات الأمنية حملات على الأسواق لمراقبة الأسعار.

وكان ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، أعلنا أن اليوم السبت غرة شهر رمضان، فيما حدد مكتب المرجع الديني علي السيستاني، غداً الأحد أول أيام الشهر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قرر خلال جلسته التي عقدها (الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2025)، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025.

من جهته، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أول أمس الخميس، بمنع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غير المسلمين أيضاً"، ومنع تقديم المشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعية في الفنادق.