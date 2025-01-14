عدسة شفق نيوز توثق كفاح الباعة المتجولين في شوارع بغداد (صور)

شفق نيوز/ باتت شوارع العاصمة العراقية بغداد، موطنًا لآلاف الباعة المتجولين من ذوي الدخل المحدود، الذين يكافحون لتأمين قوت يومهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

ويعمل هؤلاء الأفراد الذين ينحدرون من طبقات فقيرة، في بيع السلع المتنوعة من الخضروات والملابس، والأدوات والعاب الاطفال والأحجار الكريمة والسجائر وأرصدة الهاتف المحمول وغيرها.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز في شارع الجمهورية وساحة الميدان وسط العاصمة ووثقت كفاح الباعة المتجولين رغم التحديات التي يواجهونها من نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة.