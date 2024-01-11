عدسة شفق نيوز توثق "أكبر معرض تجاري" في بغداد (صور)

شفق نيوز/ لليوم الثاني على التوالي، يتوافد عشرات المواطنين إلى معرض بغداد الدولي بدورته الـ47، الذي يعد أكبر معرض تجاري في العاصمة، ويستمر حتى يوم 19 من شهر كانون الثاني الجاري، وسط إجراءات تنظيمية استثنائية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، إقبال المواطنين على المعرض الدولي، الذي يتوسط العاصمة العراقية بغداد، ويضم أعمالا عدة، منها فلكلورية ومواد إنشائية وغيرها من الصناعات التكنولوجية.

هذا وشهد المعرض ولأول مرة، المشاركة بـ"أعمال عدة أنتجها النزلاء في سجن بابل المركزي".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، معرض بغداد الدولي بدورته الـ47، بمشاركة 850 شركة مختلفة من 20 دولة، وتعتبر السعودية الراعي الرسمي، حيث تشارك بـ140 شركة.

هذا وتشارك 8 دول عربية و12 دولة أجنبية في المعرض وهي السعودية والإمارات والأردن ومصر وسوريا وعمان وفلسطين، فيما ستشمل الدول الأجنبية إسبانيا والهند وباكستان وإندونيسيا وتايلاند وتشيك وأذربيجان والفلبين، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز.