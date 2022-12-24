عدسة شفق نيوز توثق قداس عيد الميلاد في بغداد (صور)

شفق نيوز/ اكتظت كنائس العاصمة بغداد ليل اليوم السبت، بالعشرات من المصلين المسيحيين لإحياء ليلة عيد ميلاد السيد المسيح، بمشاركة العديد من الأسر المسلمة في هذه الطقوس الدينية، بما يعكس صورة للتماسك الاجتماعي بين المكونات العراقية على اختلاف أديانها ومذاهبها وقومياتها.

عدسة وكالة شفق نيوز، واكبت طقوس قداس الميلاد في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية بمنطقة الكرادة وسط بغداد، والتي لا تبعد كثيراً عن كنيسة سيدة النجاة حيث يحييّ المسيحيون هذه الليلة بالصلاة والدعاء.

وذكر مراسلنا أن العديد من الأسر المسلمة حضرت القداس في كاتدرائية القديس يوسف لمشاركة جيرانهم وأصدقائهم المسيحيين طقوسهم واحتفالاتهم الدينية.

يشار إلى أن كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية تم تشييدها في الكرادة لتلبية احتياجات المجتمع الكلداني الذي غادر في خمسينيات القرن الماضي حي عقد النصارى "عكَد النصارى" بعد أن تحول الحي إلى سوق تجارية مختصة بالمواد والمعدات الكهربائية، المجاور لسوق الشورجة الشهير وسط بغداد، حيث كانت كاتدرائية أم الأحزان للكلدان.

ووضع البطريرك يوسف غنيمة السابع حجر الأساس في كاتدرائية القديس يوسف في يوم عيد الصليب المقدس عام 1952، وتم ترميمها وافتتاحها من قبل البطريرك نفسه في عام 1956، كما تم ترميم الكاتدرائية عدة مرات كان آخرها عام 2018 من قبل بطريرك بابل للكلدان لويس رافائيل ساكو الأول.