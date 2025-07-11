عدسة شفق نيوز توثق عودة الحياة إلى منفذ زرباطية بعد أيام من التوقف

شفق نيوز/ واسط

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز أجواء حركة المسافرين داخل منفذ زرباطية الحدودي مع إيران في محافظة واسط العراقية، حيث أظهرت المشاهد انتظام الطوابير، وإجراءات التفتيش وتدقيق جوازات السفر، وسط أجواء من الترقب والارتياح لدى العائدين والمغادرين.

وكان منفذ زرباطية قد أُغلق مؤقتاً خلال الأيام الماضية كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الأمنية، ما تسبب في توقف حركة التنقل بين العراق وإيران عبر هذا المنفذ الحيوي.

ويُعد منفذ زرباطية من أهم المنافذ البرية في محافظة واسط، ويشهد عادة حركة كثيفة للمسافرين، لاسيما الزوار القادمين من إيران باتجاه المراقد الدينية في النجف وكربلاء وباقي المحافظات العراقية.