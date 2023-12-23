عدسة "شفق نيوز" توثق انتهاء عمليات عد وفرز الأصوات يدوياً في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم السبت، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، وهي صناديق تابعة لمحطات انتخابية تعذر إرسالها عبر الوسط الناقل إلكترونياً.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، اللحظات النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي في بغداد، والتي انطلقت منذ يوم الخميس الماضي، في جميع المحافظات، وشملت محافظات إقليم كوردستان، تتعلق بالاقتراع الخاص فقط.

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن عملية العد والفرز اليدوي ما تزال مستمرة في عدد بسيط من المحطات الانتخابية لبعض المحافظات، وأن النتائج النهائية ستعلن منتصف الأسبوع الجاري أو نهايته.

ووفق المفوضية، فإن من غير المؤكد ما إذا كانت نتائج العد والفرز اليدوي، للمحطات التي تعذر إكمالها إلكترونياً، ستغير في نتائج الانتخابات المعلنة، وأن ذلك سيتضح بعد إعلان النتائج بنسبة (100%) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت المفوضية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بنسبة 94% فقط، حيث أظهرت النتائج الأولية، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على أبرز النتائج.

وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.