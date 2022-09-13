عدسة شفق نيوز تواكب انطلاق "مشاية بغداد" إلى كربلاء

شفق نيوز/ واكبت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، انطلاق مسير أهالي العاصمة بغداد المتوجهين سيراً على الاقدام "المشاية" إلى كربلاء لأداء مراسم الزيارة الأربعينية.

وعادة ما يبدأ أهالي بغداد المسيرة الأربعينية قبل ثلاثة أو أربعة أيام قبل موعد الزيارة، وهي المدة الزمنية التي يحتاج السائرون للوصول إلى محافظة كربلاء حيث ضريح الإمامين الحسين والعباس، الرمزان الأبرز لمعركة الطف.

ومنذ صباح اليوم بدأ الزوار بالتوجه نحو كربلاء، فيما يفضّل آخرون الانطلاق مساءً، من مختلف مدن ومناطق بغداد، من دون التزود بطعام أو شرب حالهم كحال باقي الزوار لكون المواكب المنتشرة على طول الطرق المؤدية لكربلاء والتي تتكفل بدورها بتوفير مختلف أنواع الطعام، وإلى جانب الماء هناك أيضاً مشروبات مختلفة من العصائر واللبن وغيرها، فضلاً عن المفارز الطبية التي توفر الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وكذلك خدمات طبية تتناسب مع حجم المجهود الناتج عن السير لمسافات طويلة والسير تحت أشعة الشمس.