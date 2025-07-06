عدسة شفق نيوز ترصد أكبر المواكب الحسينية جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز - البصرة

شهدت البصرة (جنوبي العراق)، يوم الأحد، انطلاق أكبر موكب حسيني في المحافظة، بمشاركة كبيرة من قبل المواطنين.

ووفقاً لعدسة وكالة شفق نيوز، فإن موكب "أولاد عامر"، هو الأكبر بين المواكب، حيث خرج المشاركون في مسيرة راجلة حاشدة وسط شوارع المدينة، مصطحبين لافتات ومرددين شعارات واناشيد دينية تدل على هذا اليوم.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.

وتُقام هذه الشعائر سنوياً في كربلاء العراقية، وتصل ذروتها في يوم العاشر من محرم، حيث يتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة.

هذا وأعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بزيارة عاشوراء، في وقت سابق من اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية لتأمين الزيارة، فيما بينت أنها اعتمدت على الجهد الاستخباري.