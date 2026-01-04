عدسة شفق نيوز ترصد طائرات الجيش تحلق فوق ساحة الاحتفالات (صور)

شفق نيوز- بغداد

حلقت طائرات الجيش العراقي، في ساحة الاحتفالات، استعدادا للاحتفال الرسمي، بعيد الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الخامسة بعد المائة.

ورصدت كاميرا شفق نيوز، تحليق طائرات القوة الجيش ومروحيات طيران الجيش، في سماء العاصمة العراقية، ضمن ممارسات ميدانية قبيل الاحتفال، الذي يصادف يوم 6 من كانون الثاني/ يناير الحالي.

ويجري في كل عام، استعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، تشارك فيه كافة صنوف وألوية الجيش وآلياته، وعادة ما يكون أمام القائد العام للقوات المسلحة.

ويحتفل الجيش العراقي، يوم الثلاثاء المقبل، بمرور 105 أعوام، على تأسيس أول فوج بالجيش العراقي في السادس من يناير/كانون الثاني عام 1921، وحمل اسم "فوج موسى الكاظم"، وكان النواة الأولى في مسيرة الجيش الطويلة، وتبعته قوتان جوية وبحرية، ليزداد قوامه إلى أن أصبح 4 فرق، الأولى والثالثة في بغداد، والفرقة الثانية بكركوك والرابعة في الديوانية.