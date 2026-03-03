عدسة شفق نيوز ترصد أجواء الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، اليوم الثلاثاء، الأجواء داخل المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث بدت الأوضاع هادئة مع شوارع شبه خالية، باستثناء عدد محدود من مركبات الموظفين الحاملين للباجات الرسمية.

وتتكرر التظاهرات المنددة بالهجمات "الأميركية – الإسرائيلية" على إيران بشكل يومي امام الجسر المعلق، وسط انتشار أمني مكثف وإجراءات مشددة عند المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن السفارة الأميركية في بغداد تخضع لإجراءات حماية مشددة، تتولاها قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة، إضافة إلى قوات أخرى منتشرة خارج المنطقة الخضراء، تحسباً لأي طارئ.

وحدّثت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحذير السفر الخاص بالعراق، معلنةً إصدار أمر بمغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من بعثة الولايات المتحدة في العراق بسبب المخاطر الأمنية، مع الإبقاء على مستوى التحذير عند "المستوى الرابع – لا تسافروا".

ومنذ يوم السبت الماضي، يتجمع العشرات من أنصار الفصائل العراقية بالقرب من الجسر المعلق في محاولة للوصول إلى السفارة الأميركية، وذلك بعد استهداف إسرائيل مقر إقامة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأقدمت القوات الأمنية العراقية، مساء يوم أمس الاثنين، على قطع شارع أبو نؤاس وسط العاصمة لمنع وصول أنصار الفصائل إلى الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حرباً على إيران، يوم السبت الماضي، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءاً من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت والبحرين.