عدسة شفق نيوز ترصد توافد آلاف الزوار الإيرانيين للعراق عبر منفذ زرباطية

شفق نيوز/ بدأ الزوار الإيرانيون، بالتوافد إلى العراق عبر منفذ زرباطية بمحافظة واسط للمشاركة في الزيارة الاربعينية التي تصادف يوم الأحد 25 من شهر آب الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أغلب الزوار الإيرانيين سيكون دخولهم عبر منفذ زرباطية الحدودي بين محافظة واسط والجانب الإيراني.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، دخول آلاف الزوار الإيرانيين عبر منفذ زرباطية، حيث استنفرت محافظة واسط جهودها الأمنية والخدمية لإنجاح تفويجهم إلى كربلاء.

وأول أمس الاثنين، 12 آب الجاري، ذكر "مقر الأربعين"، الإيراني وهو المعني بأخبار الزيارة الأربعينية، أن 95% من الزوار المتجهين الى كربلاء لأداء زيارة الأربعين يغادرون الحدود برياً.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، فإن حدود مهران (منفذ زرباطية) هي الأكثر عدداً من المتقدمين، بينما اختار 20% من الزوار حدود الشلامجة، و9% حدود خسروي، و5% الحدود الجوية.

وتوقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وفود أكثر من 5 ملايين زائر أجنبي الى العراق لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وأعلن الشمري اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتقليل الحوادث على الطرق المؤدية لمحافظة كربلاء استعداداً للزيارة الأربعينية، وأشار الى بناء مجمع للزائرين قرب منفذ زرباطية.