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عدسة شفق نيوز ترصد تدفق الآلاف إلى بغداد لأداء الزيارة الكاظمية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-25T20:48:56+0000
عدسة شفق نيوز ترصد تدفق الآلاف إلى بغداد لأداء الزيارة الكاظمية

شفق نيوز/ يواصل الآلاف من الشيعة مسيرهم صوب مدينة الكاظمية التي تحتضن مرقد الامام موسى الكاظم لاحياء ذكرى وفاته التي تصادف في الخامس والعشرين من شهر رجب بالتقويم الهجري.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، تدفق الآلاف من الزائرين الى العاصمة بغداد قادمين من مدن وسط وجنوب العراق لاحياء المناسبة، وسط انتشار امني ومواكب خدمية على طول الطريق.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى مئات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية) في العاصمة بغداد.

وسبق وإن أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام بهذه المناسبة وهي العاصمة بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والمثنى وواسط لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء المناسبة.

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