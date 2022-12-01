عدسة شفق نيوز ترصد "بؤرة" ازدحامات بغداد (صور)

شفق نيوز / إذا ما أردت التجوال في منطقتي الباب الشرقي والمعظم، أو سوقي الشورجة والسنك، وشارعي الجمهورية والرشيد، كمراكز تسوق رئيسة في العاصمة بغداد، فستواجه "تسونامي" زحام يشكوه مواطنون ورجال مرور على حد سواء.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز، في المنطقة الممتدة من نفق التحرير بمنطقة الباب الشرقي والسنك، وصولاً الى منطقتي الشورجة والباب المعظم لترصد أكثر ازدحامات بغداد، حتى أخذ الوقت نحو "ساعتين" للوصول بين المنطقتين، في شارع الجمهورية الشهير والممتد نحو 4 كيلو متر.

ويقول أحد المواطنين ويدعى محمد الشمري، لوكالة شفق نيوز، وهو متبضع حاول التجول في منطقة السنك إن" الطريق من منزله بمنطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد، الى شارع السنك تجاوز وقته ما يقارب ساعتين بسبب الازدحام المروري الشديد"، مبينا أن "أصحاب البسطيات بالاضافة الى اصحاب الدراجات والتكاتك والستوتات وضيق الشارع غير المناسب لاستيعاب هكذا أعداد من السيارات وباقي وسائل النقل".

ويضيف المواطن أن " أبرز اسباب الازدحامات أصحاب البسطيات يستغلون مسافة ما يقارب (2 - 3) أمتار من الشارع الرئيسي المقابل لأمانة بغداد من دون حل رسمي لهذه الشريحة من اصحاب البسطيات، فضلا عن ضيق الشارع وكثرة السيارات".

وبهذا الصدد يقول أحد رجال المرور لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد السيارات في هذا الشارع تفوق طاقة الاستيعابية، دون وضع خطط لحل هذه الازمة من قبل الجهات المسؤولة".

ويضيف رجل مرور آخر برتبة مفوض، لوكالة شفق نيوز "يجب وضع حل لمنطقة الشورجة كونها سوق تجاري رئيسي في العراق، يقصده آلاف المتبضعين من مختلف محافظات العراق"، موضحا على سبيل المثال "إذا جاء 500 شخص بسياراتهم فسيتسببون بازدحام حاد".