عدسة شفق نيوز ترافق الناخبين في يوم الاقتراع العام لاختيار مرشحيهم (صور)

شفق نيوز/ رافقت عدسة وكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، الناخبين في يوم الاقتراع العام وهم يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجالس المحافظات، بعد تعطيل هذا الحق الديمقراطي لعقد من الزمن.

وبحسب مصور وكالة شفق نيوز الذي تجول في عدد من مناطق العاصمة بغداد والمراكز الانتخابية، فإن إقبال الناخبين كان ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى غير أن الإجراءات الأمنية والفنية تسير بانسيابية عالية حيث بإمكان الناخب الوصول إلى المركز الانتخابي بسهولة.

بدوره قال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز الاقتراع فتحت أبواب المحطات الانتخابية وتم استقبال الناخبين بشكل طبيعي، ولم نسمع بأي خرق أو خلل فني في المراكز الانتخابية".

وأضاف "نحن متفائلون خيراً بالإقبال الجماهيري وإجراءاتنا جيدة، وما حصل في يوم الاقتراع الخاص لن يتكرر في الاقتراع العام".

وشهد يوم الاقتراع الخاص، أول أمس السبت، العديد من الأعطال الفنية في أجهزة الاقتراع حيث تعطل بعضها في عدد من المراكز الانتخابية لساعات عدة قبل أن تتمكن الفرق الفنية من إعادة إصلاحها.