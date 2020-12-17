عدد سكان العراق يصل لأكثر من 53 مليون نسمة بـ2030

شفق نيوز/ توقعت وزارة التخطيط أن يصل معدل عدد سكان العراق إلى 53 مليوناً و297 ألف نسمة بحلول العام 2030.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله: إنَّ ابرز التحديات التي قد تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة، هي ارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة لتزايد معدلات الخصوبة، واستمرار حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات، ما يعمق من الثنائية المكانية على الرغم من الجهود التنموية المبذولة للحد من هذا التباين.

ونوه الى ان من ابرز الاهداف التي يجب تحقيقها هي اتخاذ تدابير سياسة سكانية تدعو الى استخدام برامج تنظيم الاسرة، وبرامج توعوية تعمل باتجاه تثقيف المجتمع بضرورة تنظيم عدد الولادات، اضافة الى وضع معايير لتحديد تحويل القرى الى نواح والنواحي الى اقضية في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتوفير الخدمات المختلفة فيها، فضلا عن ضمان وصول الخدمات للمناطق الريفية، واستثمار الامكانات التنموية في المدن الاقل نموا والمناطق الريفية.