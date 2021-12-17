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عدة مدن عراقية على موعد من أمطار غزيرة تستمر حتى يوم الثلاثاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-17T05:14:41+0000
عدة مدن عراقية على موعد من أمطار غزيرة تستمر حتى يوم الثلاثاء

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق العطية، هطول أمطار غزيرة في عدة مدن في العراق، قد تستمر إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأشر العطية في منشور له، "كثافة البرق صباح الجمعة شمال العراق كما ترصده الاقمار الصناعية، كما أن بعض الاماكن في مدن الشمال على موعد مع استمرار الغزارة في الامطار، إلا أن المنطقة الغربية هي الاقل حظوظا بالامطار هذا اليوم".

وأضاف "أن مدن الجنوب تبدأ الفعاليات الجوية فيها بعد الظهر او المساء، كما تستمر الاجواء غير مستقرة في اغلب المدن لغاية صباح يوم الثلاثاء.. ولا تخلو الحالة من المفاجآت".

وكذلك تشير التوقعات الى هطول ثلجي يشمل مرتفعات شمال البلاد التي يصل ارتفاعها الى 1000 متر وربما يكون كثيفا وخصوصا ليل الاثنين/الثلاثاء، بالإضافة إلى انخفاض حاد بدرجات الحرارة نهاية الاسبوع.

وأكد أن التحذيرات من غزارة الامطار لغاية صباح الثلاثاء.

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