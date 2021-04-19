إعدام آلاف الدجاج لاحتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور في ديالى

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، عن احتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور ظهرتا جنوب بعقوبة، مشيرا الى اعدام الآلاف من الدجاج المصاب لمنع انتشار الوباء في مزارع الدواجن.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري، لوكالة شفق نيوز، ان وحدات التحري الوبائي البيطرية ضبطت بؤرتين لانفلونزا الطيور بعد تصاعد معدل الهلاك في مشروعين، الاول في ناحية بهرز 8 كم جنوب بعقوبة والثاني في منطقة العثمانية جنوبي بعقوبة.

وبين أن وحدات التحري شرعت باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، وقامت بإعدام 13 ألفاً و500 دجاجة مصابة، مضيفا ان الاجراءات شملت ايضا تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية لإجراء الكشف الميداني للمشروعين.

واضاف الشمري ان اللجنة تأكدت من الاصابة بانفلونزا الطيور (H5N8) في المشروعين، وتم اتلاف 9500 دجاجة في مشروع بهرز، واكثر من 4000 دجاجة في مشروع العثمانية.

واكد ان اللجنة المختصة اتخذت الاجراءات الوقائية اللازمة التي شملت اغلاق المشروعين لمدة 90 يوما وتعقيمهما بمادة "الفركون" وعزل المشروعين بقطر 3 كم2 لمنع انتشار الوباء الى المناطق القريبة.

ولفت مدير المستشفى البيطري الى ان سرعة التعامل من قبل فرق التحري الوبائي اسهمت في احتواء الوباء وتطويقه بالكامل.

يذكر ان انفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الانفلونزا، تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو انفلونزا الطيور شديدة الإمراض (HPAI).