إعدامات جديدة في السجون العراقية تستبق التصويت على "العفو العام"

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي جميل عبد سباك، يوم الاثنين، عن تنفيذ السلطات العراقية لأكثر من 20 حكماً بالإعدام خلال الأسبوع الماضي، فيما دعا رئاسة الجمهورية إلى التريث في المصادقة على أحكام الإعدام لحين تمرير قانون العفو العام.

وقال سباك، وهو نائب عن محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حملة لتنفيذ أحكام الإعدام في السجون العراقية، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ الإعدام بحق 20 محكوما".

وأضاف أن "وفدا سيزور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، خلال اليومين المقبلين من أجل المطالبة بالتريث في تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين وتأجيل المصادقة عليها لحين تمرير قانون العفو العام"، مبينا أن قانون العفو من شأنه انصاف المظلومين فقط من الذين تم توقفيهم بناء على شكاوى المخبر السري أو التهم الكيدية أو تشابه الأسماء ثم صدرت عليهم أحكاما بالإعدام ظلما.

ومطلع الأسبوع الحالي أصدر مرصد "أفاد" المعني بقضايا حقوق الإنسان بيانا حول الإعدامات الجماعية التي نفذتها السلطات العراقية، مشيراً إلى أنها شملت نزلاء "اعترفوا تحت التعذيب"، فيما أكد وجود حركة متسارعة للإعدامات، تشمل بعض كبار السن، وأخرى تمت بطرق "بشعة"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد المسؤولية.