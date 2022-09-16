أعداد مليونية وحركة انسيابية.. الزيارة الأربعينية تبلغ ذروتها (صور)

شفق نيوز/ بانسيابية عالية، وبخطة أعلنت السلطات العراقية نجاحها، وصلت الزيارة الأربعينية إلى ذروتها من حيث الأعداد المليونية الوافدة إلى محافظة كربلاء.

ومع تبقي يوم واحد على انتهاء مراسم الزيارة، وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، المشاهد الخاصة بالزيارة، من داخل مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس بمدينة كربلاء.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، مع بلوغ هذه المناسبة ذروتها اليوم الجمعة، وذلك بعد استدعاء عدد كبير من القوات الخاصة، ونصب جسور عائمة وتخصيص طيران للإسعاف الجوي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، قد أعلنت أمس الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم 5 ملايين أجنبي، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية، في حصيلة هي الأعلى منذ 2003.

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل غدا السبت 17 أيلول الجاري.