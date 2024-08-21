بغداد تمسي على حادث أممي وانتحار امرأة وإصابة منتسب بأمن الحشد

شفق نيوز/ سجلت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، حوادث عدة، من بينها انتحار امرأة وإصابة شخص نتيجة مشاجرة عائلية، فضلاً عن حادث سير تسببت به عجلة أممية.

وأخبر المصدر، أن "امرأة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بواسطة شال معلق في سقف الغرفة ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة بغداد، لكن والدة المجني عليها طلبت الشكوى ضد الزوج واثنين آخرين من أقربائه".

وأضاف المصدر، أن "مشاجرة بين أشقاء اثنين لم تعرف أسبابها ضمن مدينة الشعلة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف نوع (مسدس) ما أسفر عن إصابة أحدهم والذي يعمل منتسباً في أمن الحشد، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء أصولي".

إلى ذلك، بتسبت عجلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة (UN) في العراق، نوع (مونيكا) بحادث سير عند تقاطع بوابة رقم واحد داخل المنطقة الخضراء، تستقلها موظفة عراقية، مع عجلة أخرى نوع (تكسي)، ما ألحق أضراراً مادية، من دون تسجيل أي إصابات تذكر.