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عجلة مسرعة تودي بأكثر من 100 رأس غنم غربي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-09T04:41:38+0000
عجلة مسرعة تودي بأكثر من 100 رأس غنم غربي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة مرور الأنبار، غربي العراق، يوم الخميس، بوقوع حادث مروري أدى إلى نفوق اكثر من 100 رأس غنم، غربي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع في ساعة متأخرة من ليلة امس، على الطريق الدولي السريع، أدى الى نفوق اكثر من 100 رأس غنم، تعود لأحد سكان القرى القريبة من الطريق الدولي السريع"، مبيناً أن "الحادث جرى خلال مرور عجلة من طراز GMC  بسرعة كبيرة قادمة من إحدى المناطق الحدودية غربي الأنبار".

وبحسب إفادة سائق العجلة،  فإنه "تفاجئ بقطيع الغنم الكبير أمامه، وهي تعبر إلى الضفة الأخرى من الطريق، ولم يتمكن من كبس المكابح، ما أدى إلى نفوق هذا العدد من رؤوس الأغنام".

وبين المصدر، أن "صاحب العجلة واحد الركاب الذين كانوا معه أثناء الحادث، تعرضوا لجروح بسيطة، وسيقوم ( صاحب العجلة )، بتحمل تكاليف خسائر الراعي"، مشيراً إلى أنه "سيدفع مئتي دولار تقريباً عن كل رأس غنم واحد".

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