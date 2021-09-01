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عجلة مدنية تقتحم سيطرة امنية في كربلاء.. صور وفيديو

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-01T09:34:44+0000
عجلة مدنية تقتحم سيطرة امنية في كربلاء.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن عجلة مدنية اقتحمت سيطرة امنية مركزية في محافظة كربلاء وأوقعت مصابين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، "سائق عجلة مدينة فقد السيطرة عند السيطرة المركزية في محافظة كربلاء"، مبيناً أن "الحادث اسفر عن دهس امرأة وطفلة باصابات خطرة".

وأشار المصدر، إلى أن قوة امنية نقلت المصابتني الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، منوها الى "فتح تحقيق بالحادث".

وبحسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فأن السيارة اقتحمت السيطرة وادت الى دهس طفلة صغيرة وامرأة.

من جانبها قالت قيادة شرطة كربلاء في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شخصاً معوقاً يقود عجلة نوع ميتسوبيشي حمراء اللون قادم من جهة التربية باتجاه السيطرة المركزية ارتبك لأنه كبير السن ومعوق وقدمه صناعية، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلته وادى به الى ضرب مضمار التفتيش واصابة احد منتسبينا وطفلة وامرأة

وأوضحت أنه  تم على اثرها نقلهم الى المستشفى الحسيني لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسبب الحادث.

 

 

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