"لكزس 2025" في مهمة أمنية من الرطبة إلى البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تجهيز دوريات الطريق السريع من الرطبة إلى البصرة بعجلات "لكزس 2025" الفاخرة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه بتخصيص عجلات حديثة من نوع "لكزس 2025" لدعم عمل دوريات الطريق السريع الممتد من الرطبة إلى البصرة، وذلك في إطار تعزيز الجهد الأمني والخدمي الذي تضطلع به تشكيلات الوزارة.

وبحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى استخدام العجلات الجديدة في متابعة وتأمين الطريق السريع، لما تتمتع به من تقنيات حديثة تسهم في توفير الحماية للمواطنين، إلى جانب وجود عجلات الدفاع المدني والإسعاف الفوري وقواطع المرور في هذه المناطق.