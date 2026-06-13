عجز يومي يصل إلى 300 ألف لتر.. أزمة البنزين في ديالى تتفاقم

شفق نيوز- ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، يوم السبت، عن الأسباب الرئيسة وراء أزمة البنزين التي تشهدها المحافظة منذ أيام، مؤكداً أن نقص الكميات المخصصة من الوقود تسبب باختناقات حادة وطوابير طويلة أمام محطات التعبئة.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "الحصة اليومية التي تصل إلى محافظة ديالى تتراوح بين مليون و200 ألف ومليون و250 ألف لتر من البنزين، في حين أن الحاجة الفعلية للمحافظة تتراوح بين مليون و400 ألف ومليون و500 ألف لتر يومياً، ما يعني وجود عجز يومي يتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف لتر".

وأوضح أن "عدم زيادة الحصة المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، رغم المطالبات المتكررة بذلك، بالتزامن مع النمو السكاني وارتفاع أعداد المركبات، أدى إلى تفاقم الأزمة ودفع المواطنين إلى التزاحم على المحطات التي تتوفر فيها كميات من الوقود".

وأضاف أن "الأزمة دفعت عدداً من المواطنين إلى التوجه نحو العاصمة بغداد للتزود بالوقود، نتيجة النقص الحاصل في محطات المحافظة"، مبيناً أن "الزخم الكبير بات واضحاً في مختلف مناطق ديالى".

وطالب اللهيبي وزارة النفط والجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لرفع الحصة المخصصة للمحافظة بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية"، محذراً من أن "استمرار النقص سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين وتعطيل حركة النقل والتنقل وارتفاع كلف التشغيل على أصحاب المركبات والمهن المرتبطة بالنقل".

وأشار إلى أن "أزمة الوقود انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، إذ تسببت بهدر الوقت والجهد نتيجة ساعات الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات استثنائية وسريعة لضمان استقرار تجهيز الوقود وإنهاء حالة الازدحام التي تشهدها المحطات منذ فترة".

ورغم مرور أيام على أزمة شح البنزين في العراق، إلا أن مظاهرها ما زالت حاضرة بقوة في شوارع ومحطات الوقود في ديالى، حيث تستمر الطوابير الطويلة أمام المحطات التي يتوفر فيها الوقود، وسط معاناة يومية للسائقين والمواطنين الباحثين عن تعبئة خزانات مركباتهم.